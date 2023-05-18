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Атака по Одесі: ЗСУ розповіли, звідки била РФ та скільки ракет збито (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака по Одесі: ЗСУ розповіли, звідки била РФ та скільки ракет збито (фото)
Дві збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств
фото: ОК «Південь»

Сили ППО знищили шість «Калібрів» і два «Іскандер-К»

Більшість ракет, якими Росія атакувала Одещину ввечері 17 травня, було збито. Про це повідомляє ОК «Південь».

«Терористична російська атака відбувалась з ракетоносіїв у Чорному морі та з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з ТОТ, зазначили в ОК «Південь». Внаслідок повітряного бою більшість ракет збито над морем, але ще дві збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, які зазнали пошкоджень», – йдеться у повідомленні.

В ОК «Південь» додають, що внаслідок руйнувань один цивільний охоронець загинув, ще двох поранено.

«Пам'ятайте, що навіть при успішній роботі ППО, уламки збитих в небі ракет можуть нести серйозну загрозу життю людей на землі – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги», – застерегли захисники.

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У ніч на 18 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одещині. Більшість ракет ворога збито над морем силами ППО. Проте є влучання у промисловий об'єкт: одна людина загинула, двох – поранено.

Крім того, під ранок у столиці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Ворог атакував ракетами і безпілотниками. У декількох районах впали уламки, виникла пожежа. За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

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Теги: росія Одеса ракета

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