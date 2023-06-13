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Ракетна атака на Кривий Ріг: скільки квартир пошкоджено

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Кривий Ріг: скільки квартир пошкоджено
Для допомоги людям розгорнутий оперативний штаб навпроти зруйнованої будівлі
фото: МВС

Пошкоджено близько 400 квартир, від вибухів вибито понад 1300 вікон у квартирах та під'їздах

Внаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу пошкоджено майже 400 квартир у понад 70 житлових будинках. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«У Кривому Розі під удар шести ракет потрапили п'ять мирних об'єктів, які не мають жодного відношення до військових. Ворог завдав удару по п'ятиповерховому житловому будинку, також від ударів постраждали транспортне підприємство, складське приміщення, в якому зберігалася звичайна вода та різні напої, інші цивільні об'єкти. Також пошкоджень зазнали понад 70 житлових будинків. Серед них – сім дев'ятиповерхових, вісім чотириповерхових, 55 п’ятиповерхових», – йдеться в повідомленні.

Пошкоджено близько 400 квартир, від вибухів вибито понад 1300 вікон у квартирах та під'їздах. На 10 будинках постраждали дахи.

Крім того, пошкоджено три школи, три будівлі ще двох навчальних закладів – Педуніверситету та ПТУ №45, гуртожиток.

Для допомоги людям відразу був розгорнутий оперативний штаб навпроти зруйнованої будівлі. Було забезпечено триразове гаряче харчування. Вілкул зазначив, що люди могли зареєструватися на розселення, отримати допомогу в оформленні документів про пошкоджене майно, спеціалісти центру «Віза» допомагали отримати адмінпослуги з відновлення документів та інші.

Крім того, у штабі працюють працівники міської та районних у місті служб соцзахисту, вони приймають заявки на матеріальну допомогу від міста. Також заявки приймаються в управліннях соцзахисту інших районів. Вже оформлено понад 440 таких заявок на допомогу за кошти міського бюджету.

«Розмір матеріальної допомоги, яка буде виділена містом, буде залежати в кожному конкретному випадку від збитків, які встановлять спеціальні районні комісії», – повідомив Вілкул.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Наразі відомо про 11 загиблих.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.

Теги: Дніпропетровщина Кривий Ріг війна ракета

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