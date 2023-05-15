Окупанти обстріляли Приморськ: загинула одна людина, є поранені

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення

У неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли місто Приморськ Запорізької області. Унаслідок чого в лікарні помер 24-річний хлопець. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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Повідомляється також, що під час обстрілу поранення отримала семирічна дівчинка.

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Пізніше він повідомив, що в результаті ворожих обстрілів постраждало 6 місцевих жителів, серед них маленька дитина.

«30-річний чоловік досі у важкому стані. Троє, у тому числі дитина – середньої важкості. Одному постраждалому надали допомогу амбулаторно», – написав Малашко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли селище у Запорізькому районі, п’ять людей постраждали, є руйнування.

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До слова, президент України запровадив санкції щодо «Запоріжсталі». Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.