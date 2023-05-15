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Окупанти обстріляли Приморськ: загинула одна людина, є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Приморськ: загинула одна людина, є поранені
російські окупанти обстріляли місто Приморськ Запорізької області
фото з відкритих джерел

Унаслідок обстрілу одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення

У неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли місто Приморськ Запорізької області.  Унаслідок чого в лікарні помер 24-річний хлопець. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Повідомляється також, що під час обстрілу поранення отримала семирічна дівчинка.

Пізніше він повідомив, що в результаті ворожих обстрілів постраждало 6 місцевих жителів, серед них маленька дитина.

«30-річний чоловік досі у важкому стані. Троє, у тому числі дитина – середньої важкості. Одному постраждалому надали допомогу амбулаторно», – написав Малашко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли селище у Запорізькому районі, п’ять людей постраждали, є руйнування. 

До слова, президент України запровадив санкції щодо «Запоріжсталі». Своїм указом президент наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством та шкодила українській економіці.

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Теги: окупанти санкції президент чоловік місто поранення дитина

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