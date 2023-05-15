Референдум за незалежність: нові регіони Росії вимагають відокремлення

З 15 по 30 червня пройдуть онлайн-референдуми за самовизначення Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької народних республік

У Чувашії, Карелії, Білгородській, Новгородській та Воронезькій народних республіках також почнуться референдуми за незалежність

12 травня у Варшаві пройшла пресконференція щодо підбиття підсумків національного онлайн-референдуму за самовизначення республік Російської Федерації. Голосування про незалежність п'яти регіонів Росії: Кенігсберга (Калінінград та область), Інгриї (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру та Уралу пройшло з 16 лютого по 28 лютого 2023 року. Про це повідомляє Оргкомітет Національного онлайн-референдуму з самовизначення республік Росії.

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На пресконференції було оголошено про початок нових референдумів за самовизначення та незалежність нових п'яти регіонів – Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької народних республік.

Підсумки онлайн-референдумів показали прагнення регіонів своєї незалежності.

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«Ідеї, які зараз витають у більшості регіонів Росії – стати незалежними від Москви і покінчити з останньою імперією, якій точно не місце в сучасному світі», – зауважив народний депутат України Олег Дунда, який виступав модератором на конференції.

Важливо те, що й Росія зараз слабка, як ніколи раніше, і дуже боїться вільних громадян та онлайн-референдумів. Москві вже не вдається залякати регіони і розпад «Російської імперії» незворотній, стверджують учасники конференції.

На пресконференції було ухвалено рішення про подальші дії та прагнення регіонів до визнання їх міжнародною спільнотою. Тому було проговорено плани та визначено подальші дії ініціативних груп:

підготовка звернень до міжнародних інституцій (ООН, Рада Європи, Європарламент) щодо визнання нових незалежних держав;

формування групи для розробки первинних державних документів;

розробка цифрового громадянства та впровадження його у правове поле через прецедентне право

підготовка проекту експлуатації природних ресурсів та залучення інвестицій.

На конференції ухвалили рішення щодо необхідності проведення онлайн-дослідження щодо лідерів, які здатні очолити нові незалежні республіки. Важливим результатом пресконференції стало оголошення параду нових референдумів за самовизначення та незалежність нових п'яти регіонів – Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької народних республік. Представники цих регіонів, які увійшли до ініціативної групи, записали відеозвернення із закликом перестати терпіти приниження від Москви, яка відправляє жителів регіонів на війну, грабує податками та позбавляє волі, і вийти на онлайн-референдуми та проголосувати за незалежність своїх регіонів.

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З 15 по 30 червня на сайті пройдуть онлайн-референдуми за самовизначення Чувашії, Карелії, Білгородської, Новгородської та Воронезької народних республік. Також у цей час на сайті буде проведено онлайн-дослідження щодо лідерів, які здатні очолити нові незалежні республіки Кенігсберг (Калінінград та область), Інгрію (Санкт-Петербург та Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал.

За даними, отриманими під час опитування, за відділення Кенігсберга проголосувало 72,1% 27,9% – проти. За незалежність Інгрії – 66,2%, 33,8% – проти.Щодо Кубані – 55,7% за незалежність, 44,3% – проти. За незалежність Сибіру проголосували 63,9%, 36,1% виступили проти. Незалежність Уралу підтримує 68,2%, не підтримує ідею 31,8%. Загалом в онлайн-референдумі взяло участь 5 млн 634 особи. При цьому були спроби «Роскомнагляду» заблокувати сайт, на якому проходило голосування.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Олег Дунда (фракція «Слуга народу») заявив, що Україна зможе допомогти з проведенням електронних референдумів на окремих територіях Російської Федерації, які можуть претендувати на відмежування від РФ.

До слова, 10 травня стало відомо, що у Польщі комісія зі стандартизації географічних назв за межами країни, що діє при Головній геодезичній службі, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською. Для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.