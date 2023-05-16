Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні

США допоможуть із ремонтом зенітно-ракетного комплексу, якщо він насправді зазнав ушкоджень

Білий дім не зміг підтвердити пошкодження зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні під час нічної ракетної атаки росіян 16 травня. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

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«Передусім, я не можу підтвердити ці повідомлення (про ураження системи ППО Patriot в Україні – «Главком»), але це (ремонт – «Главком») залежить від масштабу пошкоджень, від того, чи зможуть їх виправити українці, чи нам доведеться їм допомогти», – прокоментував посадовець.

За його словами, американські гаубиці, які отримувала Україна, так само потребували ремонту після пошкодження на фронті. І їх відновленням займалися як українці, так і американці.

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«Очевидно, якщо шкоду, завдану Patriot, потрібно буде виправляти за межами України, ми, звичайно, допоможемо в цьому», – зауважив Кірбі.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що сьогодні вночі знищило систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot, яка була на озброєнні в ЗСУ.

Видання CNN з посиланням на офіційного представника США зазначило, що система не знищена, проте може бути пошкоджена.

В українському Міноборони на заяву Росії відреагували жартом.