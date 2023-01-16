Ракетний удар по Дніпру: рятувальники назвали кількість загиблих (фото, відео)

З-під завалів будинку врятовано 39 осіб

Станом на 16:00 у Дніпрі внаслідок ракетної атаки 14 січня загинули 40 людей, серед них – троє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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З-під завалів будинку врятовано 39 осіб (з них шестеро дітей) та травмовано 76 осіб (з них 14 дітей). 29 людей вважаються безвісти зниклими.

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Психологами ДСНС надано допомогу 145 постраждалим.

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Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальними службами вивезено понад 8 200 тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Всього до робіт залучено 544 особи та 75 од. техніки з них від ДСНС – 114 осіб та 24 од. техніки.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала російських військових, причетних до атаки.

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Нагадаємо, що під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя,їхні діти дивом вижили.

Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку.