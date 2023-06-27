Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Краматорську: є загиблі та десятки поранених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Краматорську: є загиблі та десятки поранених
Триває розбір завалів
фото: Ігор Клименко / Telegram

Внаслідок атаки пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків

Росія прицільно вдарила ракетами по місцях скупчення людей у Краматорську. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Загинуло дві особи. 22 травмованих, з яких одна дитина», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.

Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці.

Як повідомлялося, росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання – с. Біленьке.

До слова, триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.

Теги: Донеччина війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації
Повітряні сили назвали кількість ракет, які були зафіксовані над Україною. Небезпека зберігається
Сьогодні, 12:49
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)
Сьогодні, 20:58
Масовані нічні атаки ворога будуть повторюватися
Окупанти готують новий масований удар – «Південь»
Сьогодні, 19:43

Події в Україні

Ракетний удар по Краматорську: є загиблі та десятки поранених
Ракетний удар по Краматорську: є загиблі та десятки поранених
Уряд скасовує карантин, росіяни атакували Краматорськ. Головне за 27 червня
Уряд скасовує карантин, росіяни атакували Краматорськ. Головне за 27 червня
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)
Окупанти влучили в кафе в центрі Краматорська: багато поранених (відео)
США оголосили новий пакет військової допомоги. Що отримає Україна
США оголосили новий пакет військової допомоги. Що отримає Україна
Окупанти готують новий масований удар – «Південь»
Окупанти готують новий масований удар – «Південь»
Авіація ЗСУ 12 разів уразила позиції противника: як пройшов день на фронті
Авіація ЗСУ 12 разів уразила позиції противника: як пройшов день на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
47K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
41K
«Південь» анонсував новини, які «всіх порадують»
37K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
31K
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
29K
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту