Ракетний удар по Краматорську: є загиблі та десятки поранених

Внаслідок атаки пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків

Росія прицільно вдарила ракетами по місцях скупчення людей у Краматорську. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Загинуло дві особи. 22 травмованих, з яких одна дитина», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.

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Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці.

Як повідомлялося, росіяни завдали два ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було у заклад харчування в центрі міста. Друге влучання – с. Біленьке.

До слова, триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти вдарили крилатою ракетою Х-22 по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування і пошкодження цивільної інфраструктури, багатоповерхівок та десятків приватних житлових будинків.