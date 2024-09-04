У Білому домі прокоментували російський удар по Полтаві

Радник Білого дому вчергове висловив найглибші співчуття народу України і назвав удар по Полтаві ще одним жахливим нагадуванням про ступінь жорстокості Путіна

Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі назвав російський ракетний удар по Полтаві «ще одним жахливим нагадуванням про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України». За його словами, ці дії демонструють прагнення Путіна покарати українців за їхню боротьбу, атакуючи критично важливу інфраструктуру і ускладнюючи життя цивільному населенню. Про це повідомляє Голос Америки.

За його словами, президент США Джо Байден «чітко дав зрозуміти», що підтримка України з боку США «залишається непохитною, і ми продовжимо зосереджуватися на зміцненні її армії та протиповітряної оборони проти таких атак».

«Як ви бачили, лише 10 днів тому ми оголосили про черговий пакет військової допомоги, який включав боєприпаси для систем HIMARS, обладнання для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, Javelin, протитанкові системи, і в найближчі тижні буде більше. Тому ми збираємося й надалі підтримувати українців і намагатися захистити їх від подібних атак», – наголосив Кірбі.

У Міноборони України повідомили, що росіяни влучили у навчальний заклад двома балістичними ракетами. За інформацією офісу генпрокурора, мова йде про ракети «Іскандер-М».

Нагадаємо, очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків.

Як повідомлялося, сьогодні приблизно о 9:10 на Полтавщині пролунали два вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку міста.