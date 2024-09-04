Львів: РФ вдарила по історичній будівлі міста (фото)

Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами

Унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як зазначається, пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля. Відірвані батареї. Понищені компʼютери та медична апаратура.

«Велике щастя, що живі й нетравмовані охоронець і працівники Центру», – зауважив він.

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Також повідомлялося, що унаслідок удару безпілотника по житловому кварталу Львова пошкоджені три навчальні заклади та центр творчості.

Нагадаємо, станом на 9:00 ранку Львові внаслідок ворожої атаки постраждало 38 людей. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей. Також відомо про сімох загиблих.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що станом на 8 ранку понад 30 людей отримують медичну допомогу, декілька з них у важкому стані, в тому числі 5 дітей. Наразі триває розбір завалів, і вже відомо, що одна із загиблих була медсестрою-акушеркою

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у п'ятій поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!», – зазначив Садовий.

Оперативна інформація за наслідками обстрілу Львова від Андрія Садового станом на 8:00 pic.twitter.com/X0Az6hJIJw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024

Також він додав, що зафіксовано багато уражень, більше 50 будинків. серед них школа та медичні заклади. «Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відсиляємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон...ДСНС працює, комунальники розбирають завали», – додав Садовий.

Зазначимо, внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста.

У зв'язку з наслідками атаки, у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Нагадаємо, РФ ударила по житлових кварталах Львова. Перші кадри з місця подій.