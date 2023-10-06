Ракетний удар по поминках. Нові подробиці кривавого злочину

Загинули син і вдова українського військового, якого перепоховали цього дня

У результаті ракетного удару по кафе загинули пів сотні селян, а також син і вдова покійного військового, якого перепоховали у рідному селі. Про це розповів прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Поминки були через перепоховання загиблого українського військового. До цього він був похований у Дніпрі, але родичі хотіли провести перепоховання в його рідному селі.

«Поховання організовувала родина загиблого військового, а саме син і дружина. Син перепохованого теж був військовим. Син разом зі своєю дружиною і матір'ю були в кафе і загинули внаслідок влучання ракети», – сказав Чубенко.

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Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні.