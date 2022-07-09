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    Події в Україні

    Кім показав наслідки ракетного удару по Миколаєву (відео)

    Росіяни обстріляли ракетами приватний сектор Миколаєва - Кім показав наслідки ракетного удару по Миколаєву (відео)
    Росіяни обстріляли ракетами приватний сектор Миколаєва
    фото: скріншот

    Рашисти обстріляли житлові квартали Миколаєва

    Внаслідок ранкового обстрілу у Миколаєві були зруйновані житлові будинки. Відео з місця прильоту рашистських ракет голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив у Telegram.

    На відео видно, що ціллю ракетного удару стало обійстя у приватному секторі Миколаєва.

    «Приблизно так виглядають військові об'єкти на думку орків (так в Україні у соцмережах називають російських загарбників – ред.)», – саркастично прокоментував побачене військовий губернатор Миколаївщини.

    Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, близько 5:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки.

    Про вибухи в Миколаєва також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

    Після вибухів у деяких місцях розпочалися пожежі.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Кім показав наслідки ракетного удару по Миколаєву (відео)