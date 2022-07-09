Кім показав наслідки ракетного удару по Миколаєву (відео)

Рашисти обстріляли житлові квартали Миколаєва

Внаслідок ранкового обстрілу у Миколаєві були зруйновані житлові будинки. Відео з місця прильоту рашистських ракет голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив у Telegram.

На відео видно, що ціллю ракетного удару стало обійстя у приватному секторі Миколаєва.

«Приблизно так виглядають військові об'єкти на думку орків (так в Україні у соцмережах називають російських загарбників – ред.)», – саркастично прокоментував побачене військовий губернатор Миколаївщини.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 липня, близько 5:00 Миколаїв зазнав ракетної атаки.

Про вибухи в Миколаєва також повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Після вибухів у деяких місцях розпочалися пожежі.