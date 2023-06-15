Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 – Столтенберг
Міністр оборони Нідерландів та Данії підтвердили, що навчання українських пілотів на F-16 почалося
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував союзникам за ініціативу з тренування українських пілотів на винищувачах F-16, зауваживши, що їхня підготовка вже розпочалася. Про це посадовець заявив під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».
«Я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо ухвалити рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16», – сказав генсек.
Зокрема, Столтенберг окремо виділив ініціативу уряду Данії.
«Я хотів би похвалити Данію за провідну роль у реалізації цієї угоди та пропозиції забезпечити тренування українських пілотів. Це показує, що ця країна справді грає важливу роль у постачання значної допомоги Україні», – зазначив посадовець.
Єнс Столтенберг зауважив, що рішення щодо передачі F-16 має бути ухвалене в майбутньому, однак підготовка українських пілотів вже розпочалася.
«Коли конкретно це рішення (щодо передачі F-16 – «Главком») буде ухвалене, ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося, і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати», – зауважив генсек Альянсу.
Також стало відомо, що міністр оборони Нідерландів та Данії підтвердили, що навчання українських пілотів на F-16 почалося.
Нагадаємо, близько 200 українців завершать підготовку під керівництвом США на танках Abrams до кінця літа, повідомили представники Міноборони.
До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.
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