Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 – Столтенберг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 – Столтенберг
Генсек: «Пізніше ми можемо ухвалити рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16»
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Нідерландів та Данії підтвердили, що навчання українських пілотів на F-16 почалося

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував союзникам за ініціативу з тренування українських пілотів на винищувачах F-16, зауваживши, що їхня підготовка вже розпочалася. Про це посадовець заявив під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

«Я вітаю рішення кількох країн-членів Альянсу далі підтримувати Україну під час навчання пілотів. І також пізніше ми можемо ухвалити рішення щодо надання реактивних літаків 4-го покоління F-16», – сказав генсек.

Зокрема, Столтенберг окремо виділив ініціативу уряду Данії.

«Я хотів би похвалити Данію за провідну роль у реалізації цієї угоди та пропозиції забезпечити тренування українських пілотів. Це показує, що ця країна справді грає важливу роль у постачання значної допомоги Україні», – зазначив посадовець.

Єнс Столтенберг зауважив, що рішення щодо передачі F-16 має бути ухвалене в майбутньому, однак підготовка українських пілотів вже розпочалася.

«Коли конкретно це рішення (щодо передачі F-16 – «Главком») буде ухвалене, ще не відомо. Але вже ясно, що навчання почалося, і це дає нам змогу тоді надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати», – зауважив генсек Альянсу.

Також стало відомо, що міністр оборони Нідерландів та Данії підтвердили, що навчання українських пілотів на F-16 почалося.

Нагадаємо, близько 200 українців завершать підготовку під керівництвом США на танках Abrams до кінця літа, повідомили представники Міноборони.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

Теги: військові навчання пілот винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терміни передачі винищувачів наразі не встановлені
США та союзники планують дати Україні винищувачі F-16 – NBC
19 травня, 21:20
Пілот здався міграційній службі Литви
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
8 червня, 19:10
Винищувач F-16
США дозволять партнерам передавати Україні F-16 – CNN
19 травня, 03:34
Наразі вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес
Повітряні сили повідомили, чи розпочалися вже навчання українців на F-16
23 травня, 13:41
Винищувач FA-18 Hornet
Україна може отримати десятки австралійських винищувачів F/A-18
6 червня, 03:50
Винищувачі для ЗСУ: Зеленський пояснив, що очікує від союзників
Винищувачі для ЗСУ: Зеленський пояснив, що очікує від союзників
6 червня, 19:34
Російський гвардійський ракетний крейсер «Варяг» у бухті Золотий Ріг
Росія вивела кораблі для масштабних навчань у двох морях
5 червня, 09:26
Окупанти вивели в Балтійське море 40 кораблів і катерів та близько 3500 військових
Росія розпочала військові навчання в Балтійському морі, де зараз тренується НАТО
5 червня, 11:19
Українські пілоти почали навчання у Британії
Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль
5 червня, 18:49

Політика

Путін намагається захопити «неслухняні» західні компанії – Financial Times
Путін намагається захопити «неслухняні» західні компанії – Financial Times
Президент Чехії вигадав, як можна відстежувати росіян у Європі
Президент Чехії вигадав, як можна відстежувати росіян у Європі
Європарламент закликав НАТО запросити Україну в Альянс
Європарламент закликав НАТО запросити Україну в Альянс
Депутат Бундестагу закликає негайно передати Україні бойову авіацію та далекобійні ракети
Депутат Бундестагу закликає негайно передати Україні бойову авіацію та далекобійні ракети
Румунія вперше за 50 років відкрила новий аеропорт
Румунія вперше за 50 років відкрила новий аеропорт
Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 – Столтенберг
Українські пілоти розпочали навчання на винищувачах F-16 – Столтенберг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
8352
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»
7917
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
7690
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
6690
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту