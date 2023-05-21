Ранкова «бавовна» у Донецьку: ймовиріний приліт у районі залізниці

Над містом видно хмару чорного диму, що здійнялася в небо після удару

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 21 травня, пролунали вибухи. Про приліт повідомили місцеві Telegram-канали.

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Як зазначається, вибухи пролунали в районі залізничного вокзалу міста.

На опублікованих кадрах видно хмару чорного диму, що здійнялася в небо після удару по місту.

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Раніше у ніч проти 19 травня у тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія гучних вибухів. Як зазначалося, понад п’ять вибухів прогриміли в центрі Донецька приблизно після першої години ночі. За повідомленням ТАСС, удар по місту було завдано з реактивної системи залпового вогню.

Триває 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Протягом минулої доби противник завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.