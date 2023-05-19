В окупованому Донецьку гучно, росіяни заявили про вибухи (відео)
За повідомленням росЗМІ, удар по місту було завдано з реактивної системи залпового вогню
У ніч проти 19 травня у тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомив Telegram-канал «Типичный Донецк» і російське агенство ТАСС.
Як зазначається, понад п’ять вибухів прогриміли в центрі Донецька приблизно після першої години ночі.
За повідомленням ТАСС, удар по місту було завдано з реактивної системи залпового вогню.
Мережею поширилися відео, на яких чути вибухи та звуки, схожі на постріли.
Наразі окупаційна влада ніяк не коментує інцидент.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета «Калібр».
Крім того, 18 травня вранці в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух.
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