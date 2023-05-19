В окупованому Донецьку гучно, росіяни заявили про вибухи (відео)

За повідомленням росЗМІ, удар по місту було завдано з реактивної системи залпового вогню

У ніч проти 19 травня у тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія гучних вибухів. Про це повідомив Telegram-канал «Типичный Донецк» і російське агенство ТАСС.

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Як зазначається, понад п’ять вибухів прогриміли в центрі Донецька приблизно після першої години ночі.

За повідомленням ТАСС, удар по місту було завдано з реактивної системи залпового вогню.

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Мережею поширилися відео, на яких чути вибухи та звуки, схожі на постріли.

Наразі окупаційна влада ніяк не коментує інцидент.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму впала російська крилата ракета «Калібр».

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Крім того, 18 травня вранці в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух.