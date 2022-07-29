Рашисти, ймовірно, готуються до наступу на Харківщину, – ISW

Окупанти можуть зосередитися на Бахмуті, а не Сіверську

Окупанти намагаються зберегти свої наземні шляхи через Дніпро

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти можуть спробувати відновити наступ на Харків. Ймовірно, зараз рашисти створюють потрібні для цього умови.

Зазначається, що російські загарбники зробили спробу обмеженого наземного наступу на півдні, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області. Вони намагаються зберегти свої наземні шляхи через Дніпро, що з'єднують Херсон із тиловими районами у східній частині Херсонської області.

Аналітики також припустили, що окупанти можуть зосередитися на Бахмуті, а не Сіверську. Адже з моменту захоплення адміністративного кордону на Луганщині вони не зробили жодного просування до Сіверська.

«Російське командування, ймовірно, намагатиметься зберегти імпульс навколо Бахмута, продовжуючи тиск на Сіверськ. Малоймовірно, що російські війська візьмуть сам Бахмут, попри нещодавнє поступове просування в його напрямку», – йдеться в повідомленні.

До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.

Про ситуацію в Україні станом на ранок 29 липня читайте тут.

Збройні сили України протягом доби ліквідували 270 окупантів та вісім ворожих танків. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 40 500 бійців.