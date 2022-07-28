Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі

Загинув поліцейський

Російські загарбники атакували Харківщину касетними снарядами з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив глава слідчого управління Нацполіції області Сергій Болвінов.

«Ранковий обстріл в Харківській області. Під вогонь потрапили теплоелектроцентраль та житловий масив. ДСНС ведуть боротьбу з пожежею», – йдеться в повідомленні.

Наразі є точна інформація про одного загиблого поліцейського, який здійснював охорону ТЕЦ. Двоє цивільних поранені.

«Слідчі проводять огляд місця події. Обстріл рашистами проводився РСЗВ, касетними снарядами», – додав поліцейський.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська опівночі 28 липня обстріляли Харків. Усього зафіксували два «прильоти». Окупанти застосували ракети С-300.

Нагадаємо, що під обстріл рашистів сьогодні вночі потрапили кілька міст.

Внаслідок ракетної атаки у Миколаєві постраждали заклади освіти та житлові будинки.

Обстріляно об’єкт інфраструктури у одній із громад Вишгородського району Київщини.

Також російські війська вкотре обстріляли Чугуїв на Харківщині. Відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється.

Російські терористи атакували територію України з трьох напрямків, використавши при цьому три типи потужних ракет зі свого арсеналу.