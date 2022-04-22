На південному рубежі за добу військові знищили пів сотні окупантів

21 квітня на Півдні України окупанти втратили дев’ять одиниць броньованої та три автомобільної техніки

Ракетно-артилерійськими підрозділами протягом дня нанесено ураження 15 цілей противника

На Херсонщині та Миколаївщині ситуація залишається стабільно напруженою. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Противник продовжує вишукувати способи просунутись на захід від зайнятих оборонних рубежів. Українськими підрозділами відбито дві атаки противника при спробі просунутись до адмінмежі з Миколаївською областю. В ході боїв противник зазнав втрат та відступив.

Ракетно-артилерійськими підрозділами протягом дня нанесено ураження 15 цілей противника.

Загальні втрати ворога на південному оборонному рубежі за добу 21 квітня склали 51 рашист та 14 одиниць техніки. Загарбники залишилися без чергового танка Т-72, без ще однієї реактивної системи залпового вогню. Їх сили поменшали на дев’ять одиниць броньованої та три автомобільної техніки.

У Чорному морі корабельне угруповання ворога переформатовувалось та продовжувало проведення пошукових заходів навколо місця затоплення крейсера «Москва». Їх розташування красномовно свідчить про збереження загрози ракетних ударів.

Також повідомляється, що на Одещині нейтралізовано центр проросійського громадського об’єднання, який мав на меті розхитування ситуації на півдні. Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів.

Як повідомлялося, за минулу добу уражено 15 повітряних цілей російських окупантів.

Станом на 21 квітня в нашій країні ліквідовані близько 21 тис окупантів.