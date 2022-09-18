Рашисти на Херсонщині масово виселяють людей з будинків

Ворог примушує мешканців приватних осель в Приозерному та Трифонівці Херсонської області покинути свої будинки

Російські загарбники на тимчасово захопленій території Херсонської області продовжують протиправні дії стосовно мирного населення. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил 18 вересня.

«Так, надходить інформація щодо масового виселення мешканців з їх приватних осель в Приозерному та Трифонівці», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ, під погрозами вбивства, примушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

Ворог продовжує обстрілювати будинки та інфраструктуру

Генштаб зазначає, що за минулу добу російські окупанти завдали шість ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

«Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Ворог вдарив по цивільних об’єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України», – пише Генштаб.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомляв, що у зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови надалі переправи, вони затопили дев'ять вагонів.