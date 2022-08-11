Рашисти намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині

ЗСУ відтісняють противника на Ізюмському напрямку

Російські загарбники час від часу намагаються форсувати річку Оскіл на території тимчасово захопленої Ізюмського району Харківщини. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

«Війська окупантів здебільшого залишили територію громади, але зберігають контроль за місцевістю. Періодично колони російських військ проходять через населені пункти Борівщини транзитом. Деякі намагаються робити це вбрід через Оскіл, але безуспішно», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бойові дії на території громади не ведуться, але останнім часом все частіше чути звуки вибухів з боку міста Ізюм. Збройні Сили України відтісняють противника на Ізюмському напрямку.

Також повідомляється, що загарбники продовжують створювати свій пропагандистський відеоконтент, намагаючись показати, як вони «допомагають» людям. Зокрема, нещодавно в мережі з’явилося відео, на якому росіянин біля адмінбудівлі Борівської селищної ради з пафосом розповідає, що в захоплені місто Куп’янськ та деякі селища з Росії привезли насос для водогону.

«Це при тому, що до окупації Борівське комунальне водопровідно-каналізаційне підприємство безперебійно працювало, постійно проводилися роботи з оновлення обладнання, двигуни були замінені на енергоощадні, а за показниками якості водопровідна вода у Боровій була і є однією з найкращих в області», – зазначили в селищній раді.

Раніше повідомлялося, що окупанти відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат.

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.