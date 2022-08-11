У Харкові снаряд влучив у двір житлового будинку (фото)

РФ випустила по Харкову ракети С-300

Зранку російські загарбники вкотре обстріляли Харківщину. Одна із ракет влучила у двір житлового будинку. Обласна прокуратура відкрила кримінальну справу. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Близько 4:30 ранку російські військові завдали ракетного удару по центру Харкова. Ракета влучила у двір будинку в Київському районі. Пошкоджено вікна квартир та автомобілі», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Попередньо, були випущені ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

6 фото На весь екран











Нагадаємо, вчора війська РФ обстріляли касетними боєприпасами селище Старий Салтів у Харківській області. В результаті загинули двоє місцевих жителів.

До слова, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.