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Рашисти не сплять. В Запоріжжі знову чути вибухи

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти не сплять. В Запоріжжі знову чути вибухи
В області оголошена повітряна тривога
фото ілюстративне

Повітряна тривога оголошена у Запорізькій та сусідніх областях

Під час повітряної тривоги жителі Запоріжжя почули вибухи. Про це повідомляють Telegram-канали.

Станом на зараз повітряна тривога оголошена у Запорізькій, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Рашисти не сплять. В Запоріжжі знову чути вибухи фото 1

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули семеро осіб. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено.

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Теги: Запоріжжя вибух війна росія Україна

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