Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетні удари по Хмельниччині: відомо про трьох постраждалих 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ракетні удари по Хмельниччині: відомо про трьох постраждалих 
Окупанти двічі вгатили ракетами по Шепетівському районі 
фото з відкритих джерел

Вибухова хвиля зачепила школу та приватні будинки 

Внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району у Хмельницькій області, яких рашисти завдали напередодні, 24 серпня, вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Це вибухова хвиля.  За медичною допомогою звернулися троє людей, жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 24 серпня, на День Незалежності, ворожі ракети вдарили по критичній інфраструктурі Шепетівського району. На місці влучання спалахнула пожежа.

Перед цим надійшла інформація, що у Хмельницькій області пролунали вибухи.

До слова, сьогодні вранці біля Антонівського мосту знову лунали вибухи: деталі станом на ранок.

Як повідомлялося вночі, на Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина ракета обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По Хмельниччині окупанти запустили дві ракети
Рашисти запустили дві ракети по Хмельниччині: спалахнула пожежа
Вчора, 21:32
У Хмельницькій області пролунали вибухи (відео)
У Хмельницькій області пролунали вибухи (відео)
Вчора, 17:48
Волочиська громада рекомендувала паломникам обійти їхнє місто
Громада на Хмельниччині перекрила рух хресному ходу Московської церкви (відео)
23 серпня, 15:30

Події в Україні

ЗСУ «демілітаризували» вже майже 46 тис. окупантів – Генштаб
ЗСУ «демілітаризували» вже майже 46 тис. окупантів – Генштаб
Удар по Чаплиному: що відомо про загиблих та постраждалих
Удар по Чаплиному: що відомо про загиблих та постраждалих
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 25 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 25 серпня
Ножем по серцю: на окупованій Херсонщині кавуни пропадають на полях (відео)
Ножем по серцю: на окупованій Херсонщині кавуни пропадають на полях (відео)
Ракетні удари по Хмельниччині: відомо про трьох постраждалих 
Ракетні удари по Хмельниччині: відомо про трьох постраждалих 
Ворог обстріляв житловий сектор Миколаєва
Ворог обстріляв житловий сектор Миколаєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Банкова відреагувала на цинічне вітання Лукашенка для українців
90K
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
78K
ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії
37K
Путіна виростила Європа: Ющенко нагадав красномовні факти
35K
День Незалежності: Тимошенко звернулася віршем до росіян
35K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи

Новини

Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05
Наша «Мрія»: приголомшливі кадри із Дня Незалежності-2021 (відео)
Вчора, 14:49
Посол Швейцарії підбив фінансовий підсумок конференції з відновлення України в Лугано
Вчора, 08:07
Пів року війни: окупанти зазнають втрат на всіх напрямках
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту