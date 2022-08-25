Ракетні удари по Хмельниччині: відомо про трьох постраждалих 

Вибухова хвиля зачепила школу та приватні будинки

Внаслідок двох ракетних ударів по Шепетівському району у Хмельницькій області, яких рашисти завдали напередодні, 24 серпня, вибито вікна, двері в цивільних будинках та школі. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Це вибухова хвиля. За медичною допомогою звернулися троє людей, жінка і двоє дітей. У них легкі ушкодження внаслідок ураження віконним склом. Їм надана кваліфікована медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня, на День Незалежності, ворожі ракети вдарили по критичній інфраструктурі Шепетівського району. На місці влучання спалахнула пожежа.

Перед цим надійшла інформація, що у Хмельницькій області пролунали вибухи.

До слова, сьогодні вранці біля Антонівського мосту знову лунали вибухи: деталі станом на ранок.

Як повідомлялося вночі, на Київщині, у Миколаєві та у Кривому Розі було чути звуки вибухів.

Згодом стало відомо, що російські окупанти обстріляли Металургійний район Кривого Рогу касетними боєприпасами.