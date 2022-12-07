Де сьогодні діятимуть екстрені відключення світла

Екстрені вимкнення світла введено у Києві, Одесі та Дніпрі

Сьогодні, 7 грудня, у Києві та ще кількох містах продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Також про екстрені вимкнення світла попередили ще у двох містах. Йдеться про Одесу та Дніпро.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що до планових графіків вимкнення електроенергії можуть повернутися вже цього тижня. Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

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Також гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що остання атака РФ по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад.

Зазначимо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники 5 грудня під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.