До особового складу рашисти почали брати коків. Не вистачає професійних морпіхів

Ніч на Одещині пройшла спокійно

Росія через брак особового складу в морську піхоту записує корабельних коків та гальюнів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Сергій Братчук.

«В орду морпіхів рашисти записують корабельних коків та начальників гальюнів з інших суден і підрозділів ЧФ – не вистачає особового складу», – написав він.

Братчук також зазначив, що ніч на Одещині пройшла спокійно. «Ніч пройшла без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання»,– повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, 20 травня внаслідок удару російських окупантів по Одеській області крилатою ракетоюпостраждало промислове підприємство з добривами.

Як повідомлялося, 20 травня російські війська нанесли удари по Одещині чотирма ракетами. Повідомлялося, що ворожа ракета влучила у вбиральню пляжу на Одещині.