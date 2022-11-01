Рашисти обстрілюють Полтаву, у місті чути вибухи

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирні українські міста

В Полтаві чути вибухи, в обласному центрі оголошена повітряна тривога. Голова Полтавської обласної військової адміністрації просить усіх жителів регіону залишатися в укриттях.

На Полтавщині та деяких інших областях України оголошено повітряну тривогу. Станом на 02:15 мапа тривог України виглядає так:

Нагадаємо, раніше повідомляли про вибухи у Миколаєві.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.