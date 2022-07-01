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    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Харківщину: є загиблі

    На території Харківщини тривають активні бойові дії - Рашисти обстріляли Харківщину: є загиблі
    На території Харківщини тривають активні бойові дії
    фото з відкритих джерел

    Пошкоджено приватні будинки

    Російські загарбники продовжують атакувати прикордоння України. Сьогодні під обстріл вкотре потрапила Харківщина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

    «Терор населення Харкова та Харківської області з боку російських окупантів триває. Протягом доби росіяни обстріляли Слобідський район Харкова. Вночі окупанти завдали ракетного удару з боку Бєлгорода по Індустріальному району. Пошкоджено промислові будівлі, рятувальники ліквідували пожежу», – йдеться в повідомленні.

    На території області ворог протягом доби гатив по населених пунктах Ізюмського, Харківського, Богодухіаського та Чугуївського районів. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, виробничі потужності. Пожежники ліквідували кілька пожеж. Протягом доби в Ізюмському районі внаслідок обстрілів три людини загинули, ще двоє отримали вибухові травми.

    У Чугуївському районі загинула одна людина, одна зазнала поранень. Одна людина госпіталізована в Харкові та одна в Харківському районі.

    «На території Харківщини тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог обороняє зайняті території. У районі Ізюма окупанти перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення, щоб продовжити наступ в напрямку Слов’янська», – додав Синєгубов.

    Нагадаємо, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Харківщину: є загиблі