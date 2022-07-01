Рашисти обстріляли Харківщину: є загиблі

Пошкоджено приватні будинки

Російські загарбники продовжують атакувати прикордоння України. Сьогодні під обстріл вкотре потрапила Харківщина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Терор населення Харкова та Харківської області з боку російських окупантів триває. Протягом доби росіяни обстріляли Слобідський район Харкова. Вночі окупанти завдали ракетного удару з боку Бєлгорода по Індустріальному району. Пошкоджено промислові будівлі, рятувальники ліквідували пожежу», – йдеться в повідомленні.

На території області ворог протягом доби гатив по населених пунктах Ізюмського, Харківського, Богодухіаського та Чугуївського районів. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, виробничі потужності. Пожежники ліквідували кілька пожеж. Протягом доби в Ізюмському районі внаслідок обстрілів три людини загинули, ще двоє отримали вибухові травми.

У Чугуївському районі загинула одна людина, одна зазнала поранень. Одна людина госпіталізована в Харкові та одна в Харківському районі.

«На території Харківщини тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог обороняє зайняті території. У районі Ізюма окупанти перегруповуються та намагаються покращити своє тактичне положення, щоб продовжити наступ в напрямку Слов’янська», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, триває 128-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Луганською областю.