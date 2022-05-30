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  4. Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами (фото)
рус
    Події в Україні

    Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами (фото)

    Ворожа авіація здійснила два авіаудари - Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами (фото)
    Ворожа авіація здійснила два авіаудари
    фото:/t.me/DPSUkr

    Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі

    Російські військові обстріляли прикордоння Сумської області артснарядами, начиненими флешетами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Сьогодні вранці, 30 травня, ворожа артилерія з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини.

    Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

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    Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами (фото)
    Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами (фото)
    Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами (фото)

    Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та шість пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєво.

    Крім того, ворожа авіація здійснила два авіаудари по території Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

    Як повідомлялося, сьогодні вночі ворог атакував Сумську область. Від 00:00 до 8:00 по території області рашисти здійснили чотири обстріли прикордонних територій.

    Триває 96-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, а на Сєверодонецькому – на північно-східних та південно-східних околицях Сєверодонецька.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 травня
    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами (фото)