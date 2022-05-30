Рашисти обстріляли Сумщину артснарядами, начиненими флешетами (фото)

Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі

Російські військові обстріляли прикордоння Сумської області артснарядами, начиненими флешетами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Сьогодні вранці, 30 травня, ворожа артилерія з боку російського села Тьоткіно тричі обстрілювала прикордоння Сумщини.

Під час одного з обстрілів ворог застосував артилерійські снаряди, начинені флешетами. Сталеві стержні з російських снарядів пошкодили будівлі та майно жителів у Шосткинському районі.

Також прикордонники зафіксували ще три обстріли прикордоння Сумщини вночі: 5 мінометних пострілів з боку російського села Понури та шість пострілів з РСЗО з боку населеного пункту Гуєво.

Крім того, ворожа авіація здійснила два авіаудари по території Хотінської селищної об'єднаної територіальної громади.

Як повідомлялося, сьогодні вночі ворог атакував Сумську область. Від 00:00 до 8:00 по території області рашисти здійснили чотири обстріли прикордонних територій.

Триває 96-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, а на Сєверодонецькому – на північно-східних та південно-східних околицях Сєверодонецька.