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Рашисти вдарили по цивільній автоколоні на Херсонщині: п'ятеро загиблих

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Рашисти вдарили по цивільній автоколоні на Херсонщині: п'ятеро загиблих
Окупанти продовжують вбивати мирне населення України
фото з відкритих джерел

Окупанти вдарили з авіації по людях, коли вони стояли в черзі на понтонну переправу

Російські окупанти 7 жовтня близько 8 ранку з літака обстріляли колону цивільних авто в Херсонській області. Про трагедію стало відомо лише сьогодні, 9 жовтня, написав у Telegram омбудсмен Дмитро Лубінець. 

«Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту. Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими Росії законів та звичаїв війни», – повідомив він.

Крім цього, пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований в коментарі «Суспільному» розповів, що зі слів очевидців, люди почули звук літака та побачили, як він при розвороті, випустив снаряди.

«Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно, ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень», – уточнив він.

Інформація про кількість загиблих та поранених досі встановлюється.

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли окупанти розстрілюють автоколони з цивільними українцями. 1 жовтня у Куп’янському районі Харківської області виявили обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні. Внаслідок цього удару загинули 24 людини.

А зранку 30 вересня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Запоріжжю. Загалом окупанти випустили 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по гуманітарній колоні цивільних, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Внаслідок удару по автоколоні з цивільними загинули 25 осіб.

Теги: війна Херсонщина обстріл

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