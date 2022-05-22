Рашисти влаштували екскурсію у знищеному драмтеатрі в Маріуполі, де загинули люди

16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей

Російські військові провели екскурсії у маріупольському драмтеатрі, який самі й розбомбили

Російські загарбники влаштували у Маріуполі «автопробіг волонтерів» з червоними прапорами, який завершився екскурсією всередині знищеного ними ж драмтеатру. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Цинізму окупантів немає меж. Після розбору завалів драматичного театру та відкриття скверу для вільного відвідування, окупанти влаштували «автопробіг волонтерів» з червоними прапорами по місту. Фінальною точкою була екскурсія всередині драмтеатру. Справжнє свято на кістках», – сказав Андрющенко.

Радник мера міста зазначив, що тепер видно, як виглядає драмтеатр зсередини, як поводяться окупанти, і загалом їхнє ставлення до горя Маріуполя.

Андрющенко також додав, що біля Драмтеатру більше неможливо годувати голубів, бо вони зникли.

Нагадаємо, 16 березня російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти». Попередньо вважалось, що внаслідок нього загинули близько трьохсот людей.

Нещодавно Маріупольский драмтеатр показали з висоти пташиного польоту. Також відомо, що рашисти знищили докази вбивства мирних жителів у Маріупольському театрі.