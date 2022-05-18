РФ посилює позиції військ, що тримає біля українського кордону

РФ тримає в готовності свої війська на кордоні з Україною

Окупнти проводять на кордоні повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів українських військ

Росія продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд свої військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 18 травня.

Сьогодні ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування.

За наявною інформацією, підрозділи збройних сил РФ, що дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.

У прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил РФ.

Водночас, підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. У збройних силах Білорусі до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності. Відпрацьовуються питання форсування водних перешкод та перевірки чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки Білорусь.

Як повідомлялося, ситуація на кордоні з Росією в Сумській області неспокійна.