  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    РФ посилює позиції військ, що тримає біля українського кордону

    РФ тримає в готовності свої війська на кордоні з Україною - РФ посилює позиції військ, що тримає біля українського кордону
    РФ тримає в готовності свої війська на кордоні з Україною
    фото з відкритих джерел

    Окупнти проводять на кордоні повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів українських військ

    Росія продовжує обладнання додаткових вогневих позиції та захисних споруд свої військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 18 травня.

    Сьогодні ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА з метою виявлення підрозділів наших військ, позицій артилерії і маршрутів висування.

    За наявною інформацією, підрозділи збройних сил РФ, що дислоковані в прикордонних районах Курської області, здійснюють поповнення запасів матеріально-технічних засобів та боєприпасів.

    У прикордонних районах Бєлгородської та Воронезької областей окупанти продовжують підтримувати у готовності до застосування підрозділи зі складу 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил збройних сил РФ.

    Водночас, підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. У збройних силах Білорусі до 21 травня триває другий етап перевірки бойової готовності. Відпрацьовуються питання форсування водних перешкод та перевірки чергових сил і засобів протиповітряної оборони. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки Білорусь.

    Як повідомлялося, ситуація на кордоні з Росією в Сумській області неспокійна.

    Читайте також: Оперативні дані з лінії фронту: війська РФ гатять з усього спектру озброєння
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ посилює позиції військ, що тримає біля українського кордону