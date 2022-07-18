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    Події в Україні

    Рашисти у Запорізькій області «націоналізували» 20 елеваторів, – ССО

    Росіяни продовжують викрадати елеватори у фермерів, які відмовляються з ними співпрацювати - Рашисти у Запорізькій області «націоналізували» 20 елеваторів, – ССО
    Росіяни продовжують викрадати елеватори у фермерів, які відмовляються з ними співпрацювати
    фото із відкритих джерел

    Окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тисяч тонн зерна

    На окупованій території Запорізької області росіяни вкрали 20 елеваторів із зерном, власники яких не погодилися з ними співпрацювати. Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

    «Росіяни продовжують красти українське зерно, для цього вони «націоналізують» елеватори. Так, в Запорізькій області окупанти створили «Державна зернова компанія», на чий баланс оформили 20 елеваторів. По факту ці елеватори вони вкрали, адже їх справжні власники не погодились з ними співпрацювати», – йдеться у повідомленні.

    В центрі зауважили, що росіяни в більшості пропонують фермерам два варіанти: або продати зерно в фіксованій вартості за тонну, при цьому визначена ціна в рази менше ринкової, або віддати господарство.

    З такою тактикою окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тисяч тонн. Здебільшого зерно йде до Єгипту, Туреччини та країн близького сходу.

    Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

    Сьогодні ворог обстріляв Синельниківський район на Дніпропетровщині. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна.

    Також російські загарбники атакували Торецьк, що на Донеччині. Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок, в результаті чого шість людей загинули, двох вдалося врятувати.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти у Запорізькій області «націоналізували» 20 елеваторів, – ССО