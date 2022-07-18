Рашисти у Запорізькій області «націоналізували» 20 елеваторів, – ССО

Росіяни продовжують викрадати елеватори у фермерів, які відмовляються з ними співпрацювати

Окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тисяч тонн зерна

На окупованій території Запорізької області росіяни вкрали 20 елеваторів із зерном, власники яких не погодилися з ними співпрацювати. Про це повідомив Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

«Росіяни продовжують красти українське зерно, для цього вони «націоналізують» елеватори. Так, в Запорізькій області окупанти створили «Державна зернова компанія», на чий баланс оформили 20 елеваторів. По факту ці елеватори вони вкрали, адже їх справжні власники не погодились з ними співпрацювати», – йдеться у повідомленні.

В центрі зауважили, що росіяни в більшості пропонують фермерам два варіанти: або продати зерно в фіксованій вартості за тонну, при цьому визначена ціна в рази менше ринкової, або віддати господарство.

З такою тактикою окупанти лише з Запорізької області щомісяця вивозять до 100 тисяч тонн. Здебільшого зерно йде до Єгипту, Туреччини та країн близького сходу.

Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

Сьогодні ворог обстріляв Синельниківський район на Дніпропетровщині. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна.

Також російські загарбники атакували Торецьк, що на Донеччині. Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок, в результаті чого шість людей загинули, двох вдалося врятувати.