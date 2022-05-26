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    Події в Україні

    Рашисти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені

    У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу загинули четверо людей, ще сім постраждали - Рашисти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені
    У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу загинули четверо людей, ще сім постраждали
    фото з відкритих джерел

    Харків’ян просять не виходити з укриттів

    Російські війська продовжують обстрілювати територію України. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про черговий обстріл обласного центру.

    «Просимо жителів Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр... Не покидайте місць убезпечення!», – написав Синєгубов.

    За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів сім осіб постраждали та чотири загинули. Інформація уточнюється.

    Раніше повідомлялося, що у Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники «Орлан».

    Додамо, що триває 92-а доба повномасштабної війни. У багатьох областях України ніч проти 26 травня минула відносно спокійно,проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно.

    Зокрема, на Харківщині ніч пройшла з тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – вісім людей поранено, серед них одна дитина, дві людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району - двоє людей поранені.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені