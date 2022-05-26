Рашисти знову обстрілюють Харків: є загиблі та поранені

У Харкові внаслідок сьогоднішнього обстрілу загинули четверо людей, ще сім постраждали

Харків’ян просять не виходити з укриттів

Російські війська продовжують обстрілювати територію України. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про черговий обстріл обласного центру.

«Просимо жителів Харкова та району перебувати в укриттях. Окупанти знову обстрілюють обласний центр... Не покидайте місць убезпечення!», – написав Синєгубов.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів сім осіб постраждали та чотири загинули. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники «Орлан».

Додамо, що триває 92-а доба повномасштабної війни. У багатьох областях України ніч проти 26 травня минула відносно спокійно,проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно.

Зокрема, на Харківщині ніч пройшла з тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – вісім людей поранено, серед них одна дитина, дві людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району - двоє людей поранені.



