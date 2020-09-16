Свіжі президентські рейтинги: Зеленський втрачає, а хто набирає?



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Якби вибори відбулися на початку вересня Зеленського підтримали 29% українців

Опитування проводилося 3-6 вересня

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 29% українців. Такі дані оприлюднила Соціологічна група «Рейтинг».

Зазначається, що цей показник нижчий, ніж результат Зеленського у першому турі президентських виборів минулоріч, де він набрав понад 30% голосів.

Відповідно до результатів опитування, на другому місці електоральних симпатій виборців, які вже визначилися, нардеп та співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко - 15,5% голосів.

Слідом ідуть п’ятий президент Петро Порошенко - 14% та лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко - 9,3%.

Аудиторія опитуваних – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитано 2000 респондентів у вигляді особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 3-6 вересня 2020 р.

Соціологічна компанія не вказує замовника опитування.

Нагадаємо, що у статті 50 Виборчого Кодексу України «Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами» йдеться: Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов’язаного з виборами, з обов’язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки, замовників опитування.