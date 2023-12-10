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Речник «Півдня» розповів, як ворог намагається проникнути в тил ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Речник «Півдня» розповів, як ворог намагається проникнути в тил ЗСУ
Ворожа армія безуспішно пробує закинути в тил ЗСУ невеликі десантні групи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ перекидає десант на лівобережжя Херсонщини

Російські окупанти намагаються закинути в тил українських захисників невеликі десантні групи, щоб зайняти позиції ЗСУ на лівобережжі Херсонщиіні. Про це заявив речник української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону .

За словами військового, ворожа армія пробує закинути в тил українських захисників невеликі десантні групи, але не досягає бажаного результату та зазнає втрат.

«Ворог практично щодня намагається міняти тактику, дуже активно працює ворожа артилерія, авіація. Ну, і така родзинка останніми днями, ворог намагається на техніці закидати невеликі групи десанту, робить це в тил наших підрозділів, але йому це не вдається. Після артилерійського тиску знищується техніка і цей десант. Також з'явилися офіцерські штурмові групи. Туди направляють російських офіцерів, які якось провинилися», – зазначив речник «Півдня».

Крім того, окупанти актившно шукають українське підпілля на захоплених територіях Херонщини.

«Зараз ворог намагається максимально насичувати оборону на лівому березі Дніпра. Звісно, з'являються нові підрозділи, а для того, щоб забезпечити їх житлом, проводять фільтраційні заходи. Мета – виявити українське підпілля, людей, які в таких умовах залишаються українцями, намагаються допомагати Збройним силам України. Ці заходи проводяться дуже жорстоко», – розповів Братчук.

Нагадаємо, що російські загарбники оголосили евакуацію цивільних з території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.

До слова, триває 655-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

За даними ISW, українські війська продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області та успішно контратакували на захід від Роботиного.

Теги: Херсонщина фронт ворог ЗСУ

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