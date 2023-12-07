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Росіяни оголосили евакуацію цивільних з окупованої Нової Каховки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни оголосили евакуацію цивільних з окупованої Нової Каховки
Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на «безпечну територію» мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні
фото ілюстративне

Наразі невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних

Російські загарбники оголосили про евакуацію цивільних з території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області.
Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки. Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на «безпечну територію» мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні», – заявив Хлань.

За словами радника голови Херсонської ОВА, наразі невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних. Під час минулих евакуацій люди опинялись в «найбільш депресивних районах Росії».

Нагадаємо, триває 652-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, удар по пункту управління та три удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: Херсонщина евакуація Сергій Хлань росіяни

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