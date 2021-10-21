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    «Маячня» та «фейк»: як соратники Киви коментують його виключення з ОПЗЖ (відео)

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    Наразі достеменно невідомо, чи залишається Ілля Кива членом &laquo;ОПЗЖ&raquo; - «Маячня» та «фейк»: як соратники Киви коментують його виключення з ОПЗЖ (відео)

    Наразі достеменно невідомо, чи залишається Ілля Кива членом «ОПЗЖ»

    фото: BBC

    Ситуація з виключенням Іллі Киви з партійних лав залишається не до кінця зрозумілою

    Співголова партії «Опозиційна платформа За життя» Вадим Рабінович з посмішкою прокоментував на своїй Facebook-сторінці рішення про виключення Іллі Киви з партії, ухвалене Полтавською обласною організацією політичної сили на партійній конференції.

    «Кого ви хочете виключити з партії, Киву? Хрону лисого!», – заявив політик.

    Висловився з даного приводу і нардеп від «ОПЗЖ» Микола Скорик. «Чесно кажучи, не знаю, що там відбувається в тій Полтаві, але впевнений, що це маячня», – сказав він.

    За словами Скорика, повноваження виключати людину з партії наявні лише у «Стратегічної ради», тому те, що відбулося, – «якесь непорозуміння».

    Ще один народний однопартієць та колега Іллі Киви по фракції, Ренат Кузьмін, раніше повідомив, що глава партії Юрій Бойко назвав інформацію про виключення Киви з партії фейком.

    Нагадаємо, раніше одіозний нардеп Кива розповів, що його виключили з ОПЗЖ.

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    Теги: Вадим Рабінович Юрій Бойко партії Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива Ренат Кузьмін
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    «Маячня» та «фейк»: як соратники Киви коментують його виключення з ОПЗЖ (відео)