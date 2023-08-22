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Резніков розповів, скільки ще може тривати війна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков розповів, скільки ще може тривати війна
Війна в Україні може тривати довго
фото ілюстративне

«Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися»

В України сильний та підступний ворог, тому війна може бути тривалою. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає «РБК-Україна».

«Перемогти означає не просто звільнити нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися. І це дуже складне завдання. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо», – каже він.

Проте, за словами міністра, українці вже довели, що «у нас інше уявлення про можливе і неможливе, тому ми обов'язково переможемо».

«У нас сильний, підступний ворог і війна може бути тривалою, тому що це реальний марафон. У нас будуть ще болісні втрати, і щоб здолати росіян ми повинні усвідомити, що головне для перемоги», – наголосив Резніков.

Урядовець додав, що минулого року, щоб вистояти Україні потрібно було здобути зброю. Адже без цього наша армія просто закінчилась б за декілька місяців. А зараз і на майбутнє, за його словами, «ключ до нашої перемоги полягає в тому, що будуть відчувати люди».

Нагадаємо, триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: ЗСУ Міноборони війна Олексій Резніков

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