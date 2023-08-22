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«Ми з киян сміялися»: російський генерал запанікував, як вижити після ядерної війни (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Ми з киян сміялися»: російський генерал запанікував, як вижити після ядерної війни (відео)
Андрій Гурульов – генерал-лейтенант, але встиг стати військовим злочинцем ще у 2014-2015 роках, коли керував російським вторгненням на Донбасі
фото: скрін із відео з соцмереж

Раніше Гурульов прямо погрожував ядерним ударом Німеччині та Великій Британії

У шоу пропагандиста Володимира Соловйова обговорили, як росіянам вижити після ядерної війни. Генерал, член комітету держдуми з оборони та депутат від партії президента РФ Володимира Путіна «Єдина Росія» Андрій Гурульов послався на досвід Північної Кореї. Проте політик запанікував через відсутність укриттів. 

За словами Гурульова, корейці готові до ядерного удару та готові після нього виживати та розвиватися, тож росіянами потрібно так само. Але є проблема: споруди цивільної оборони зовсім не готові.

«Сьогодні про це треба замислитись. Треба замислитись. Так, у нас великі підприємства, інфраструктурні, як залізниця, наприклад, вони повністю розуміють цей момент, вони знають, як забезпечити, вони мають ці резерви та все інше. Але ми маємо купу населення. Давайте відверто говорити. Ми з киян сміялися, замок у них на бомбосховищі висів. А я просто відповідав за це. Я знаю, що за останні 20 років дуже багато укриттів ми списали. З тієї простої причини, що вони стали непридатними. Там уже нема чого відновлювати», – запевнив російський генерал та депутат.

Варто нагадати, що Андрій Гурульов нещодавно закликав завдати удару по Алясці, а до цього він неодноразово закликав до ударів по країнах НАТО (зокрема по Нідерландах). Його висловлювання на ефірах пропагандистів зазвичай були агресивними та далекими від реальності й здорового глузду.

Андрій Гурульов – генерал-лейтенант збройних сил РФ, але встиг стати військовим злочинцем ще у 2014-2015 роках, коли керував російським вторгненням на Донбасі. За злочинну війну в Україні й отримав останнє звання.  

Брав участь Гурульов і у Чеченській війні, але виділився на службі не як командир, а як корупціонер. А 2013 року проти нього навіть відкрити кримінальну справу – він на два роки віддав у користування іншому генералові рядового і прапорщика зі своєї частини. Ті ремонтували меблі та охороняли генеральську дачу. Справу, звісно ж, зам’яли.

Після участі у війні проти України 2014 року життя Гурульова звернуло в чиновництво. 2019-го він був призначений заступником голови Забайкальського краю з надзвичайних ситуацій. Далі – став депутатом держдуми РФ. Підтримав незалежність псевдореспублік Л/ДНР і потрапив під усі можливі санкції.

Цікаво, що раніше Гурульов прямо погрожував ядерним ударом Німеччині та Великій Британії (відео).

Зауважимо, Гурульов закликав росіян приготуватися до нових ударів української армії – депутат держдуми, який раніше закликав бомбити Україну, впав у паніку.

До слова, соратник Путіна Гурульов у прямому етері заявив, що ціль війни – геноцид українців (відео). Депутат закликав бомбити цивільну інфраструктуру України.

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Теги: росія пропаганда ядерна зброя Володимир Соловйов

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