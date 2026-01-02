Атака на Харків, призначення Буданова та Іващенка. Головне за 2 січня

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару

У Харкові внаслідок російського удару постраждало понад 30 людей

РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові, Офіс президента та ГУР отримали нових очільників, ухвалено примусову евакуацію понад 3 тис. дітей з двох областей. «Главком» склав добірку новин 2 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові

2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. За попередніми даними, постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей.

Офіс президента та ГУР отримали нових очільників

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова та Олега Іващенка на нові посади.

Розпочалася примусова евакуація понад 3 тис. дітей з двох областей

Мінрозвитку повідомило про початок примусової евакуації дітей та їхніх батьків із 44 прифронтових районів Запорізької та Дніпропетровської областей через загрозу безпеці.

Зеленський повідомив про зміну очільника Держприкордонслужби

Сьогодні, 2 січня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про діяльність Державної прикордонної служби. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України.

Міноборони назвало першого резидента Defence City

Спеціальний правовий режим Defence City офіційно стартував. Першою його резиденткою стала компанія, яка виробляє дрони «Вампір», «Шрайк» та перехоплювачі «шахедів».