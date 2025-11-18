Головна Країна Події в Україні
Уряд назвав терміни оновлення наглядової ради «Нафтогазу»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Формування нового складу наглядової ради «Нафтогазу» планують завершити до 20 січня 2026 року
Уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України», щоб забезпечити безперервність роботи компанії після закінчення контрактів чинного складу в січні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко в Facebook.

«Це черговий крок у рамках Урядового плану оновлення менеджменту всіх державних компаній енергетичного сектору. Контракти чинного складу спливають у січні. Відповідно конкурс запускаємо вже зараз, щоб своєчасно затвердити новий склад наглядового органу та забезпечити безперервність його роботи», – зазначила Юлія Свириденко.

Очікується, що новий склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» буде сформований до 20 січня 2026 року.
 
Нагадаємо, що група «Нафтогаз» узгодила із польською компанією Orlen та американськими партнерами нові поставки американського LNG в Україну для сталого проходження опалювального сезону.

«Нафтогаз» пропонує кілька проєктів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США. Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив, що компанія запропонувала десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність.

Теги: Нафтогаз України конкурс Юлія Свириденко

