Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики

Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет, заявив Зеленський

Президент разом із премʼєр-міністеркою Свириденко та міністром економіки Соболевим визначили порядок дій

Українська влада після корупційного скандалу в «Енергоатомі» розпочала перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як вважає глава держави, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Зеленський разом із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

Він анонсував такі плани:

«Енергоатом»: за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової та фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління.

«Укргідроенерго»: термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії та доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.

«Нафтогаз України»: з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершаться в січні, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року.

У решті великих енергетичних держкомпаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Крім того, президент доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.

«На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути й буде оперативна та справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет», – заявив Зеленський.

Як повідомляв «Главком», Міндіч та Цукерман цього тижня спровокували інформаційний вибух не лише в Україні, вони стали ключовими фігурантами операції «Мідас», яка викриває масштабну корупцію у галузі енергетики під час війни. Проте дивним чином напередодні гучного викриття Національного антикорупційного бюро обоє бізнесменів «випарувалися» з країни. За попередньою інформацією, фігуранти плівок НАБУ осіли в Ізраїлі.

В Україні Міндіч і Цукерман заочно отримали підозри від Антикорупційного бюро за створення злочинної організації та «відмивання» грошей в галузі енергетики.

За версією слідства, не пізніше січня-лютого 2025 року бізнесмен і співвласник ТОВ «Квартал 95» Тимур Міндіч (псевдон Карлсон), маючи дружні стосунки та зв’язки з вищими посадовими особами органів держвлади і правоохоронними органами, вирішив незаконно збагатитися. Зокрема, зафіксовані факти злочинної діяльності Міндіча у сферах енергетики (шляхом впливу на ексміністра енергетики, а зараз міністра юстиції Германа Галущенка) і оборони (впливав на ексміністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова). Зустрічі Міндіча з Галущенком та Умєровим відбувалися за місцем проживання бізнесмена.

Для реалізації злочинних планів Міндіч залучив довірену особу як співорганізатора Олександра Цукермана (псевдо на записах НАБУ Шугармен). Цукерман відповідав за підбір учасників злочинної організації. Окремо за сприяння Галущенка було залучено на той час радника міністра енергетики Ігоря Миронюка (Рокет) і виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор), за допомогою яких Міндіч та Цукерман узяли під контроль діяльність держкомпанії «Енергоатом».

Задля конспірації Цукерман придумав клички для окремих високопосадовців. А саме – ексміністра енергетики Германа Галущенка називали Сігізмундом та Професором, а колишнього віцепрем’єра – міністра нацєдності Олексія Чернишова Че Геварою.

Всього, за оцінками НАБУ, через таємний «бек-офіс», де легалізовувалися кошти з хабарів на енергетиці, пройшло близько $100 млн (за 15 місяців, відколи слідство документувало фігурантів).