Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет, заявив Зеленський
фото: Офіс президента

Президент разом із премʼєр-міністеркою Свириденко та міністром економіки Соболевим визначили порядок дій

Українська влада після корупційного скандалу в «Енергоатомі» розпочала перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Як вважає глава держави, паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями. Зеленський разом із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій.

Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики фото 1

Він анонсував такі плани:

  • «Енергоатом»: за тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової та фахової наглядової ради компанії, а завдяки цьому – повне перезавантаження правління.
  • «Укргідроенерго»: термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії та доформування наглядової ради.
  • Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.
  • «Нафтогаз України»: з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершаться в січні, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року.

У решті великих енергетичних держкомпаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

Крім того, президент доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами.

Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики фото 2

«На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути й буде оперативна та справедлива відповідь. Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет», – заявив Зеленський.

Як повідомляв «Главком», Міндіч та Цукерман цього тижня спровокували інформаційний вибух не лише в Україні, вони стали ключовими фігурантами операції «Мідас», яка викриває масштабну корупцію у галузі енергетики під час війни. Проте дивним чином напередодні гучного викриття Національного антикорупційного бюро обоє бізнесменів «випарувалися» з країни. За попередньою інформацією, фігуранти плівок НАБУ осіли в Ізраїлі.

В Україні Міндіч і Цукерман заочно отримали підозри від Антикорупційного бюро за створення злочинної організації та «відмивання» грошей в галузі енергетики.

За версією слідства, не пізніше січня-лютого 2025 року бізнесмен і співвласник ТОВ «Квартал 95» Тимур Міндіч (псевдон Карлсон), маючи дружні стосунки та зв’язки з вищими посадовими особами органів держвлади і правоохоронними органами, вирішив незаконно збагатитися. Зокрема, зафіксовані факти злочинної діяльності Міндіча у сферах енергетики (шляхом впливу на ексміністра енергетики, а зараз міністра юстиції Германа Галущенка) і оборони (впливав на ексміністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова). Зустрічі Міндіча з Галущенком та Умєровим відбувалися за місцем проживання бізнесмена.

Для реалізації злочинних планів Міндіч залучив довірену особу як співорганізатора Олександра Цукермана (псевдо на записах НАБУ Шугармен). Цукерман відповідав за підбір учасників злочинної організації. Окремо за сприяння Галущенка було залучено на той час радника міністра енергетики Ігоря Миронюка (Рокет) і виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор), за допомогою яких Міндіч та Цукерман узяли під контроль діяльність держкомпанії «Енергоатом».

Задля конспірації Цукерман придумав клички для окремих високопосадовців. А саме – ексміністра енергетики Германа Галущенка називали Сігізмундом та Професором, а колишнього віцепрем’єра – міністра нацєдності Олексія Чернишова Че Геварою.

Всього, за оцінками НАБУ, через таємний «бек-офіс», де легалізовувалися кошти з хабарів на енергетиці, пройшло близько $100 млн (за 15 місяців, відколи слідство документувало фігурантів).

Читайте також:

Теги: Нафтогаз України слідство Енергоатом Володимир Зеленський Укргідроенерго Тимур Міндіч Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
16 жовтня, 10:17
Зеленський зробив заяву про удари по РФ
Зеленський повідомив, чи била Україна по РФ далекобійною зброєю США
23 жовтня, 17:54
Україна розпочала опалювальний сезон, у Хмельницькому вибух зніс частину будинку. Головне за 28 жовтня
Україна розпочала опалювальний сезон, у Хмельницькому вибух зніс частину будинку. Головне за 28 жовтня
28 жовтня, 21:22
Активність ворога поблизу Куп’янська та Покровська цього тижня була в півтора-два рази нижчою, ніж у попередні періоди
Путіну доповіли про оточення ЗСУ у Куп’янську і Покровську. Зеленський відреагував
26 жовтня, 20:47
Україна знищила майже половину російських систем ППО «Панцир»
Малюк: цього року ЗСУ знищили майже половину російських «Панцирів»
31 жовтня, 15:06
Прокурор САП вважає, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова
Умєров прокоментував чутки про вплив Міндіча на Міноборони
11 листопада, 20:37
Раніше президент України заявив, що очільниця Міненерго Світлана Гринчук не зможе залишатися на посаді через плівки НАБУ
Міністерка енергетики подала у відставку
12 листопада, 17:11
Цукерман заявив, що готовий повернутись в Україну, коли настане відповідний час
Цукерман прокоментував звинувачення НАБУ у схемі розкрадання «Енергоатому»
12 листопада, 23:42
Зеленський подякував воїнам, які захищали й звільняли Херсон
Третя річниця звільнення Херсона. Президент відзначив подвиг захисників
11 листопада, 10:33

Події в Україні

Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
«Укрзалізниця» під прицілом: віцепрем’єр повідомив про нову загрозу для підприємства
«Укрзалізниця» під прицілом: віцепрем’єр повідомив про нову загрозу для підприємства
Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії: нардеп б'є на сполох через масове дезертирство
Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії: нардеп б'є на сполох через масове дезертирство
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин утекли два леви
ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області
ЗСУ відійшли з Нововасилівського в Запорізькій області

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua