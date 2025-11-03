Атаки на газову інфраструктуру. Енергетичний експерт попередив європейців про можливий сценарій

Президент Асоціації «Газові трейдери України»: «Не варто недооцінювати ворога: він серйозно попрацював над помилками ударів по енергетиці»

Унаслідок масованих російських ударів по газовій інфраструктурі Україна втратила значну частину власного видобутку. Водночас президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець застерігає: під загрозою можуть опинитися об’єкти імпорту газу в країнах ЄС поблизу кордону, зокрема у Словаччині чи Польщі. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Більше тривоги в мене викликає загроза інфраструктурі імпорту. Певен, що об’єкти, які розташовані з нашого боку кордону, досить серйозно захищені. А от атака на об’єкти, які розташовані, наприклад, в тій же Словаччині – менше ніж в 10 км від кордону в невеликих містечках, була би прецедентом і перевіркою НАТО, як це вже відбувалося з прольотами дронів, винищувачів тощо. Ця атака могла б призвести до досить серйозної волатильності на європейському ринку. І це навіть більше турбує, аніж інфраструктура наших підземних сховищ, які працюють в штатному режимі», – зазначив Мизовець.

Експерт припустив, що ймовірними цілями для можливих атак росіян можуть стати не об’єкти в Словаччині чи Угорщині, які відстоюють певні інтереси в ЄС, а саме польська інфраструктура. Він не відкидає сценарію таких несподіваних ударів і вважає, що до них слід бути готовими.

Відповідаючи на запитання, чому РФ вдалася до масштабних ударів по генерації та газовидобутку саме зараз, експерт пояснив, що військова машина діє повільно, а її плани формуються заздалегідь і рідко коригуються. За його словами, у 2022 році удари майже не спрямовувалися по газовидобутку – тоді головною метою було занурити Україну в темряву. У 2023 році, ймовірно, відбулося переосмислення підходів: росіяни залучили більше технічних фахівців до планування атак і змінили засоби ураження. 2024 рік став періодом «пристрілки», а нині, за оцінкою експерта, вони вже досягли відчутних результатів.

«Не варто недооцінювати ворога: вони серйозно попрацювали над помилками у стратегії вибивання нашої енергосфери», – підсумував Мизовець.

Як повідомлялося, через російські удари було знищено до 60% газової інфраструктури України. Журналісти наголошують, що окупанти роблять все, аби цієї зими Україна замерзла. Зокрема, росіяни систематично бомбардують вугільні електростанції, газосховища й підстанції.

До слова, три компанії забронювали потужності для імпорту природного газу в Україну за спільним маршрутом Трансбалканським напрямком на листопад. Загальний обсяг заброньованих потужностей – 0,6 млн кубометрів на добу.