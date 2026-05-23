Десантниця розповіла, як зустрілася на полі бою із братом-колаборантом

Надія Карбунар
Розмовляти чи з'ясовувати стосунки з родичем-колаборантом Кобра категорично відмовилася
фото: скріншот із відео
Військова Євгенія з позивним Кобра розпочинала службу у 78 окремій десантно-штурмовій бригаді. Будучи матір’ю трьох дітей, вона обрала боронити країну. Каже, соромно було залишатися вдома, коли інші гинуть, захищаючи її родину. Серед багатьох потрясінь, які захисниця пережила на фронті, одним із найбільш приголомшливих став випадок на Запорізькому напрямку. Як інформує «Главком», про це Кобра розповіла у інтерв’ю проєкту «Війна без цензури».

Під час чергового штурму десантники успішно виконали завдання та взяли в полон шістьох російських окупантів. Коли розпочалася перевірка документів та первинне опитування полонених, військова з подивом впізнала в одному з них свого родича. Серед затриманих ворогів виявився її троюрідний брат, із яким вона провела дитинство в Полтаві.

«Дивлюся – знайоме прізвище. Запитую: «Де ти жив до цього?». Він каже: «В Полтаві». Називає адресу. Мій командир питає: «Женя, що сталося?». Говорю: «Це мій брат», – згадує військовослужбовиця.

Попри несподівану зустріч на полі бою, розмовляти чи з'ясовувати стосунки з родичем-колаборантом захисниця категорично відмовилася.

«Бажання поговорити з ним не було. Якщо він обрав сторону ворога – то все. Навіть якщо він живий на даний момент, я з ним поруч не сяду», — емоційно підсумувала Кобра.

Нині Євгенії 25 років. Після перелому хребта вона покинула десантні війська та продовжує службу у 58 окремій мотопіхотній бригаді.

Раніше азовець Дмитро Расті Канупєр провів у російському полоні більше двох років та пригадав момент, який змусив його усміхнутись навіть під час жорстокого побиття. 

Також український військовий із позивним «Сєдой» пережив рукопашний бій із російським штурмовиком, який заліз просто до його укриття на позиції.

До слова, на Харківщині бійці 158-ї окремої механізованої бригади переконали здатися п’ятьох російських військових за допомогою дрона з гучномовцем. Один із окупантів виявився односельцем українського захисника, що брав його у полон. Обидва родом із тимчасово окупованої Великої Знам’янки на Запоріжжі. 

Теги: війна полон десант колабораціонізм

