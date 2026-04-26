«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
Розшук осіб є прямою функцією Національної поліції, незалежно від того, хто виступає ініціатором – ТЦК, СБУ чи будь-який інший орган
Генерал-лейтенант міліції, депутат Михайло Цимбалюк нагадав, які функції має виконувати поліція

Автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

На думку нардепа, основна причина нинішніх труднощів полягає не у відсутності правил, а в тому, що вже прописані в законодавстві повноваження просто не виконуються.

Михайло Цимбалюк наголошує, що розшук осіб є прямою функцією Національної поліції, незалежно від того, хто виступає ініціатором – ТЦК, СБУ чи будь-який інший орган. Поліція має встановити місцезнаходження людини, доставити її у відділок і передати ініціатору розшуку. Депутат переконаний, що кожен професійний дільничний знає, хто перебуває в розшуку в зоні його відповідальності та чи живе ця людина за місцем реєстрації. І лише після завершення цього етапу має починатися безпосередня робота представників ТЦК.

Окрім поліції, за словами нардепа, до процесу мають бути залучені органи місцевої влади та військові адміністрації, адже питання доставки військовозобов’язаних і навіть наведення порядку в приміщеннях ТЦК входять до їхніх повноважень.

«Тоді на ТЦК не буде такого навантаження і ми заберемо їх з вулиць. І для цього навіть не треба приймати жодних нових законів!», – підкреслює Цимбалюк.

На думку політика, замість написання нових законопроєктів достатньо на рівні верховного головнокомандувача зібрати представників МВС, Міноборони, Генштабу та військових адміністрацій, щоб чітко розмежувати відповідальність кожного відомства. Тільки після того, як кожен орган почне виконувати свою частину роботи, можна буде ефективно питати за загальний результат мобілізаційних заходів у країні.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації.

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні. «Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає він.

Читайте також

Боротьба за плацдарм ЗСУ на Осколі, на схід від Куп'янська, триває
Наступ Росії сповільнився: що відбувається на ключових напрямках фронту
18 квiтня, 12:02
Російським підрозділам не вдалося надійно закріпитися десь через активний опір ЗСУ
«М'ясорубка» на Донбасі: чому росіяни не можуть взяти Костянтинівку та Добропілля
21 квiтня, 10:46
Президент США Дональд Трамп
Життя зі слабким Трампом: що це означає для України
10 квiтня, 08:06
Слідство готує до допиту співочого ректора Михайла Поплавського
Юний орел: круте піке. Чому силовики постукали до Поплавського? Тема дня
27 березня, 21:50
Україні сьогодні потрібна не кампанія боротьби з цінниками
Про ціни та вартість життя в Україні. Як рятувати ситуацію? Авторська стаття
21 квiтня, 14:25
За даними слідства, фігурант ударив військовослужбовця ножем у шию та втік
«Система мобілізації потребує змін». Міноборони відреагувало на вбивство військового ТЦК у Львові
2 квiтня, 19:32
Меланія Трамп допомогла повернути шістьох українців з Росії
Меланія Трамп заявила про повернення шістьох українських дітей з Росії
2 квiтня, 20:48
Зеленський: Ми відремонтуємо, бо така домовленість
Напередодні виборів в Угорщині Зеленський повідомив про хід ремонту нафтопроводу «Дружба»
10 квiтня, 10:53
Наслідки ворожої атаки по Києву 16 квітня 2026 року
Ворог змінив тактику ударів по Україні: військові назвали кілька причин
16 квiтня, 18:03

Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 квітня 2026: традиції та молитва
Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
Посівний календар на травень 2026: час масового висаджування та боротьби за майбутній врожай
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць
Мобілізований утік прямо з автобуса, який віз його до частини: як його покарали
Мобілізований утік прямо з автобуса, який віз його до частини: як його покарали
Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 27 квітня – 3 травня 2026 року
Донори виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського дрону
Донори виділили грант Чорнобильській АЕС для ліквідації наслідків удару російського дрону

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
