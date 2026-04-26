«Не треба приймати жодних нових законів». Нардеп дав рецепт, як прибрати ТЦК з вулиць

Автоматичне перекидання непопулярних мобілізаційних заходів з територіальних центрів комплектування на Міністерство внутрішніх справ не допоможе розв’язати наявні проблеми. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Батьківщина», генерал-лейтенант міліції Михайло Цимбалюк.

На думку нардепа, основна причина нинішніх труднощів полягає не у відсутності правил, а в тому, що вже прописані в законодавстві повноваження просто не виконуються.

Михайло Цимбалюк наголошує, що розшук осіб є прямою функцією Національної поліції, незалежно від того, хто виступає ініціатором – ТЦК, СБУ чи будь-який інший орган. Поліція має встановити місцезнаходження людини, доставити її у відділок і передати ініціатору розшуку. Депутат переконаний, що кожен професійний дільничний знає, хто перебуває в розшуку в зоні його відповідальності та чи живе ця людина за місцем реєстрації. І лише після завершення цього етапу має починатися безпосередня робота представників ТЦК.

Окрім поліції, за словами нардепа, до процесу мають бути залучені органи місцевої влади та військові адміністрації, адже питання доставки військовозобов’язаних і навіть наведення порядку в приміщеннях ТЦК входять до їхніх повноважень.

«Тоді на ТЦК не буде такого навантаження і ми заберемо їх з вулиць. І для цього навіть не треба приймати жодних нових законів!», – підкреслює Цимбалюк.

На думку політика, замість написання нових законопроєктів достатньо на рівні верховного головнокомандувача зібрати представників МВС, Міноборони, Генштабу та військових адміністрацій, щоб чітко розмежувати відповідальність кожного відомства. Тільки після того, як кожен орган почне виконувати свою частину роботи, можна буде ефективно питати за загальний результат мобілізаційних заходів у країні.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

До слова, очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що упродовж останніх пів року Україна виконує мінімальний план мобілізації.

За словами Буданова, труднощі з мобілізацією виникають, але вони закономірні та є наслідком тривалої війни в Україні. «Проблеми з набором людей на війну, після того як війна триває вже 12,5 років, – це абсолютно закономірний розвиток подій», – вважає він.