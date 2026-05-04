Проєкт «Свобода»: США розпочинають масштабну військову операцію в Ормузькій протоці

Центральне командування ЗС США (Centcom) офіційно оголосило про старт операції «Свобода», метою якої є розблокування Ормузької протоки та відновлення безпечного судноплавства. Масштабне розгортання сил розпочинається в понеділок, 4 травня, за безпосереднім дорученням президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Centcom.

Для реалізації проєкту «Свобода» залучено безпрецедентну кількість ресурсів. До операції входять 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків різних типів, есмінці з керованим ракетним озброєнням та широкий спектр безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для постійного моніторингу акваторії.

Військові наголошують, що така концентрація сил необхідна для придушення будь-яких спроб перешкоджати комерційному судноплавству в одному з найнебезпечніших регіонів світу.

Ормузька протока є критичним вузлом для світової економіки. Через цей коридор транспортується левова частка світового обсягу сирої нафти та нафтопродуктів, а також рідкого пального та мінеральних добрив.

Тривала блокада протоки вже спричинила турбулентність на енергетичних ринках, тому проєкт «Свобода» розглядається як інструмент стабілізації глобальних цін.

Командувач Centcom адмірал Бред Купер підкреслив стратегічну важливість місії не лише для регіону, а й для всього світу. Водночас він зауважив, що операція має подвійний характер.

«Підтримка цієї місії є важливою для регіональної безпеки та глобальної економіки. Водночас ми підтримуємо морську блокаду», — заявив адмірал Купер.

Це свідчить про те, що США мають намір жорстко контролювати трафік, дозволяючи прохід комерційним суднам і одночасно обмежуючи можливості противника в межах діючих санкційних та військових обмежень.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Про це пише «Главком».

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту. Президент США підкреслив, що екіпажі перебувають у складних умовах, а на борту закінчуються запаси їжі та предметів першої потреби.