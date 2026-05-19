Головна Світ Політика
search button user button menu button

Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Депутат Держдуми Росії Ренат Сулейманов
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російський парламентар визнав неминучість економічного краху через війну

У Державній думі Російської Федерації вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрито заговорили про неспроможність російської економіки продовжувати затяжну війну проти України та закликали до її найшвидшого припинення. З такою резонансною заявою, як твердять російські медіа, виступив депутат Держдуми від фракції КПРФ Ренат Сулейманов, інформує «Главком».

Російський політик визнав, що колосальні фінансові вливання в армію та військово-промисловий комплекс заганяють державу у глибоку кризу. Наразі прямі витрати на оборону та силові структури поглинають близько 40% федерального бюджету Росії.

«Цілком очевидно, що економіка не витримає тривалого продовження СВО. Про яке розширення, інвестиції, капіталовкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населенням вони спожиті бути не можуть», – заявив Сулейманов.

За словами депутата, робота військових заводів лише штучно створює видимість зайнятості, але паралельно провокує катастрофічне зростання інфляції та тотальне урізання соціальних видатків.

Політик також висловив серйозне занепокоєння про майбутнє країни після завершення бойових дій. Він зазначив, що закриття військових програм обернеться економічним шоком:

  • Понад мільйон російських військових повернуться з фронту до цивільного життя;
  • Ринок праці РФ не спроможний забезпечити їх робочими місцями та гідними зарплатами;
  • На відновлення та утримання повністю зруйнованих окупованих територій України потрібні колосальні кошти, яких у бюджеті немає.

Аналітики проєкту «Агентство. Новости» зауважують, що раніше Сулейманов мав ультрарадикальну позицію. На початку великої війни він вимагав від Києва «виключно капітуляції», а у 2022 році палко підтримував масову мобілізацію.

Раптова поява антивоєнної риторики серед російських посадовців пов'язана із внутрішніми соцопитуваннями перед майбутніми виборами до Держдуми. На тлі рекордної інфляції та дефіциту бюджету російське суспільство демонструє глибоку втому від агресивної заборонної риторики влади, а рейтинги Володимира Путіна та правлячої верхівки стабільно падають.

«Главком» писав, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.

Нагадаємо, раніше українська розвідка зафіксувала, що промисловість Росії вперше за час повномасштабної війни пішла в мінус: замість очікуваного зростання прогнозується падіння ВВП на 0,6% за підсумками першого кварталу 2026 року.

Читайте також:

Теги: росія економіка війна Госдума росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Батьківщину-матір впала тінь Коломойського. Верховний Суд вирішує долю приміщень Музею війни
На Батьківщину-матір впала тінь Коломойського. Верховний Суд вирішує долю приміщень Музею війни
12 травня, 13:25
29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень
Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті
30 квiтня, 04:49
Мобільні тренажери адаптували під реалії українського фронту
Україна отримала мобільні симулятори F-16
30 квiтня, 12:20
Ситуація на фронті 1 травня
Лінія фронту станом на 1 травня 2026. Зведення Генштабу
1 травня, 22:17
Юрій Ігнат наголосив, що окупанти використовують дрони-імітатори без бойової частини
РФ цілодобово атакує Україну: Повітряні сили пояснили підступну мету ворога
5 травня, 10:44
Спецпризначень розповів, яких людей не вистачає в армії
Командир спецпідрозділу «Омега» назвав головний дефіцит на фронті
8 травня, 11:22
Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
Зеленський підтвердив перемирʼя, уряд підготував зміни до бюджету. Головне за 8 травня 2026
8 травня, 22:04
Пожежа на території хімічного підприємства у Ставропольському краї РФ після атаки безпілотників
Дрони атакували хімзавод РФ, що виробляє сировину для вибухівки
16 травня, 03:55
Раніше країни Балтії закликали НАТО посилити їхню безпеку через падіння дронів з України
Дрони у повітряному просторі країн Балтії: влада Естонії звернулася до України
10 травня, 15:20

Політика

Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба
Загроза з Білорусі залишається реальною – Держприкордонслужба
Путін різко змінив риторику про Зеленського. Британський полковник пояснив сигнал
Путін різко змінив риторику про Зеленського. Британський полковник пояснив сигнал

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua