Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни

Російський парламентар визнав неминучість економічного краху через війну

У Державній думі Російської Федерації вперше від початку повномасштабного вторгнення відкрито заговорили про неспроможність російської економіки продовжувати затяжну війну проти України та закликали до її найшвидшого припинення. З такою резонансною заявою, як твердять російські медіа, виступив депутат Держдуми від фракції КПРФ Ренат Сулейманов, інформує «Главком».

Російський політик визнав, що колосальні фінансові вливання в армію та військово-промисловий комплекс заганяють державу у глибоку кризу. Наразі прямі витрати на оборону та силові структури поглинають близько 40% федерального бюджету Росії.

«Цілком очевидно, що економіка не витримає тривалого продовження СВО. Про яке розширення, інвестиції, капіталовкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населенням вони спожиті бути не можуть», – заявив Сулейманов.

За словами депутата, робота військових заводів лише штучно створює видимість зайнятості, але паралельно провокує катастрофічне зростання інфляції та тотальне урізання соціальних видатків.

Політик також висловив серйозне занепокоєння про майбутнє країни після завершення бойових дій. Він зазначив, що закриття військових програм обернеться економічним шоком:

Понад мільйон російських військових повернуться з фронту до цивільного життя;

Ринок праці РФ не спроможний забезпечити їх робочими місцями та гідними зарплатами;

На відновлення та утримання повністю зруйнованих окупованих територій України потрібні колосальні кошти, яких у бюджеті немає.

Аналітики проєкту «Агентство. Новости» зауважують, що раніше Сулейманов мав ультрарадикальну позицію. На початку великої війни він вимагав від Києва «виключно капітуляції», а у 2022 році палко підтримував масову мобілізацію.

Раптова поява антивоєнної риторики серед російських посадовців пов'язана із внутрішніми соцопитуваннями перед майбутніми виборами до Держдуми. На тлі рекордної інфляції та дефіциту бюджету російське суспільство демонструє глибоку втому від агресивної заборонної риторики влади, а рейтинги Володимира Путіна та правлячої верхівки стабільно падають.

«Главком» писав, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України.

Нагадаємо, раніше українська розвідка зафіксувала, що промисловість Росії вперше за час повномасштабної війни пішла в мінус: замість очікуваного зростання прогнозується падіння ВВП на 0,6% за підсумками першого кварталу 2026 року.