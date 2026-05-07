Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
Єврокомісія назвала погрози Росії частиною ескалаційної тактики
фото: Depositphotos

У Єврокомісії наголосили, що шантаж з боку Москви не вплине на роботу дипломатичних місій у столиці України

Європейський Союз не планує скорочувати свою дипломатичну присутність або евакуйовувати персонал із Києва через погрози міністерства закордонних справ Росії завдати масованих ударів по українській столиці 9 травня. У Єврокомісії такі заяви назвали «бездумною ескалаційною тактикою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Єврокомісії Ануара Ель-Ануні.

У Єврокомісії наголосили, що шантаж з боку Москви не вплине на роботу дипломатичних місій у столиці України.

«Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України», – зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні. 

Представник Єврокомісії додав, що публічне роздування Росією теми можливих атак на дипломатичні квартали Києва є частиною її стратегії залякування.

«Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію – російську агресивну війну проти України», – наголосив Ель-Ануні. 

Водночас речник утримався від оцінок того, чи є ризик ударів 9 травня вищим, ніж зазвичай, зазначивши лише, що безпекова ситуація моніториться постійно.

«Главком» писав, що офіційна представниця міністерства закордонних справ  Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ. 

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва. 

Тим часом Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту. 

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний терор російських військ, який не вщухає від початку доби 7 травня. Глава держави наголосив, що агресор повністю проігнорував пропозицію «режиму тиші», зосередившись лише на безпеці власного параду в Москві

Читайте також:

Теги: Москва росія війна Що буде з Євросоюзом

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До початку війни в Ірані блокування Ормузької протоки видавалось експертам майже невірогідним сценрієм. На фото: пошкоджений кувейтський танкер
Росія заробила на війні в Ірані. А що буде після перемир'я?
13 квiтня, 17:45
Микола Сольський підозрюється у розкраданні понад 63 млн грн. Однак сума збитків неостаточна, кажуть у прокуратурі
Зернова піраміда Сольського? Історія карколомної афери та арешту ексміністра Війна і бізнес
4 травня, 11:20
Орбан зазначив, що результати голосування вже є очевидними
Російська пропаганда в жалобі через результати угорських виборів: найцікавіше з мережі
13 квiтня, 10:15
Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном
Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном
20 квiтня, 03:28
Традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування
Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»
27 квiтня, 06:17
Перші відбіркові заходи заплановані на червень 2026 року
Єврокомісія запустила платформу бойових випробувань технологій для України
29 квiтня, 15:10
Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля
Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня
2 травня, 16:35
Балістичні удари пошкодили об’єкти видобутку і спричинили дефіцит
Російські удари змусили Україну збільшити імпорт газу
5 травня, 19:36
Ентоні Блінкен заявив про значні втрати РФ та зміну тенденцій на фронті
Україна перехопила ініціативу у війні з Росією – Блінкен
Сьогодні, 08:01

Політика

Китай засудив двох ексміністрів оборони до смертної кари
Китай засудив двох ексміністрів оборони до смертної кари
Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ
Ірландія схвалила виплати компенсацій Україні за збитки від агресії РФ
Польща планує створити найбільшу армію в ЄС: реакція Кремля
Польща планує створити найбільшу армію в ЄС: реакція Кремля
Іран запровадив «анкети» для всіх суден в Ормузькій протоці
Іран запровадив «анкети» для всіх суден в Ормузькій протоці
Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі
Польща готова стати новим головним плацдармом США у Європі

Новини

Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua