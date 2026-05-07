Чи планується евакуація дипломатів з Києва через погрози Москви? Євросоюз дав відповідь
У Єврокомісії наголосили, що шантаж з боку Москви не вплине на роботу дипломатичних місій у столиці України
Європейський Союз не планує скорочувати свою дипломатичну присутність або евакуйовувати персонал із Києва через погрози міністерства закордонних справ Росії завдати масованих ударів по українській столиці 9 травня. У Єврокомісії такі заяви назвали «бездумною ескалаційною тактикою». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Єврокомісії Ануара Ель-Ануні.
«Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України», – зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.
Представник Єврокомісії додав, що публічне роздування Росією теми можливих атак на дипломатичні квартали Києва є частиною її стратегії залякування.
«Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію – російську агресивну війну проти України», – наголосив Ель-Ануні.
Водночас речник утримався від оцінок того, чи є ризик ударів 9 травня вищим, ніж зазвичай, зазначивши лише, що безпекова ситуація моніториться постійно.
«Главком» писав, що офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ.
Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.
Тим часом Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту.
Також президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний терор російських військ, який не вщухає від початку доби 7 травня. Глава держави наголосив, що агресор повністю проігнорував пропозицію «режиму тиші», зосередившись лише на безпеці власного параду в Москві
