Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»

Один із загиблих операторів помер разом із дружиною

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Києві загинули двоє працівників «Нової пошти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву компанії.

Серед загиблих: оператор відділення №257 у Києві Дмитро Павелко та оператор відділення №52 Дмитро Лепський. У компанії повідомили, що Дмитро Лепський загинув разом із дружиною Світланою.

«Це непоправна втрата для всієї нашої команди. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всім, хто знав Дмитра та Дмитра», – йдеться у повідомленні.

Також у компанії висловили співчуття всім родинам загиблих внаслідок ракетного удару по столиці.

«Також щиро співчуваємо всім родинам, які втратили своїх близьких у цій страшній трагедії. Разом із Києвом сьогодні сумує вся країна», – зазначили у заяві. Компанія повідомила, що підтримує зв’язок із родинами загиблих співробітників та надає необхідну допомогу.

Нагадаємо, що п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто. У столиці суворо заборонені будь-які розважальні заходи, концерти та святкування.

Розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі столиці триває, рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони.