РФ готова вдарити по Україні з Чорного моря двома десятками крилатих ракет
Росія удвічі скоротила угруповання кораблів біля берегів України: названо причину
Вороже корабельне угруповання в Чорному морі скорочене майже вдвічі. Це пов’язано із погіршенням погоди, роздуванням в Чорному морі шторму. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
На варті залишились два надводних та один підводний ракетоносій і три великих десантних кораблі.
Напоготові до удару по території України 20 крилатих ракет типу «Калібр».
Залишаються високими загрози ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів і роботи ДРГ як для лінії зіткнення, так і для тилових районів.
Як повідомлялося, протягом минулої доби ворожі ракетні та авіаційні удари завдавалися як уздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах. Парою Ка-52 було атаковано околиці Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих немає.