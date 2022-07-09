РФ готова вдарити по Україні з Чорного моря двома десятками крилатих ракет

У Чорному морі на варті залишились два ворожих надводних ракетоносії

Росія удвічі скоротила угруповання кораблів біля берегів України: названо причину

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі скорочене майже вдвічі. Це пов’язано із погіршенням погоди, роздуванням в Чорному морі шторму. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

На варті залишились два надводних та один підводний ракетоносій і три великих десантних кораблі.

Напоготові до удару по території України 20 крилатих ракет типу «Калібр».

Залишаються високими загрози ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів і роботи ДРГ як для лінії зіткнення, так і для тилових районів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби ворожі ракетні та авіаційні удари завдавалися як уздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах. Парою Ка-52 було атаковано околиці Білої Криниці та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

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