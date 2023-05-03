Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Британська розвідка назвала основні цілі останніх ракетних атак на Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британська розвідка назвала основні цілі останніх ракетних атак на Україну
Ракетний удар по Умані, 28 квітня 2023 року
фото: glavcom.ua

Росія намагається відновити свої запаси крилатих ракет

Останні дві російські ракетні атаки на Україну, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві нагадали, що Росія 28 квітня та 1 травня завдала ударів крилатими ракетами повітряного базування по Україні. Це були перші подібні атаки після 9 березня.

Зазначається, що останніх ударів було завдано російськими стратегічними бомбардувальниками дальньої авіації Ту-95 і Ту-160, ймовірно, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101 і Х-555.

«Типи об'єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що  в обох ударах було використано менше ракет, ніж у попередніх атаках. У розвідці пов’язують це зі спробами Росії відновити свої запаси крилатих ракет.

Британська розвідка назвала основні цілі останніх ракетних атак на Україну фото 1

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Окупанти вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Унаслідок російської атаки загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.

Теги: ракета росія війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Росія почала активніше повідомляти про ракетні атаки на Україну: роз’яснення ISW
Чому Росія почала активніше повідомляти про ракетні атаки на Україну: роз’яснення ISW
Вчора, 05:53
Сьогодні вночі ворога атакував ракетами Дніпропетровщину. Постраждали 25 людей. Серед них троє – діти
Нічний ракетний удар – це першотравневий салют нацистської Росії
1 травня, 13:26
На фото авторка посту з чоловіком та дітьми, сусіди Олена, Андрій та Світлана
Жінка написала зворушливий пост про сусідів, яких вбила російська ракета в Умані
Сьогодні, 08:16

Події в Україні

Влада Херсона оголосила триденну комендантську годину
Влада Херсона оголосила триденну комендантську годину
Влучання у нафтобазу в Кропивницькому: стали відомі деталі
Влучання у нафтобазу в Кропивницькому: стали відомі деталі
Атака дронів та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Атака дронів та авіаудар по Сумщині: яка ситуація в регіонах
Британська розвідка назвала основні цілі останніх ракетних атак на Україну
Британська розвідка назвала основні цілі останніх ракетних атак на Україну
Стало відомо, звідки Росія запускала вночі дрони по Україні
Стало відомо, звідки Росія запускала вночі дрони по Україні
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі (фото)
Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9642
Зміни у роботі військово-лікарських комісій. Рада ухвалила закони
5303
Нічний терор: стало відомо, чим окупанти атакували Київ
4402
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
4016
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
3994
У Казахстані депутатка склала повноваження через заклик до Зеленського
2977
«Слуги народу» на Київщині розпалися. Новою головою облради буде представник від ЄС – екснардеп

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Сьогодні, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Вчора, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Вчора, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
1 травня, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
1 травня, 10:55

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту