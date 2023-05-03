Британська розвідка назвала основні цілі останніх ракетних атак на Україну

Росія намагається відновити свої запаси крилатих ракет

Останні дві російські ракетні атаки на Україну, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру. Про це повідомляє міноборони Великої Британії у Twitter.

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У відомстві нагадали, що Росія 28 квітня та 1 травня завдала ударів крилатими ракетами повітряного базування по Україні. Це були перші подібні атаки після 9 березня.

Зазначається, що останніх ударів було завдано російськими стратегічними бомбардувальниками дальньої авіації Ту-95 і Ту-160, ймовірно, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101 і Х-555.

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«Типи об'єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в обох ударах було використано менше ракет, ніж у попередніх атаках. У розвідці пов’язують це зі спробами Росії відновити свої запаси крилатих ракет.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено українськими ППО. Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Окупанти вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Унаслідок російської атаки загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.